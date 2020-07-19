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Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство поможет продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов … До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% — на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение", — говорится в сообщении.
Добавляется, что отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объёма господдержки.
Субсидии выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и бизнес" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.
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Комментарии 1
Экономика , Недвижимость , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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