Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино

"Правительство поможет продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов … До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% — на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам, разработку дизайна IT-сервисов, а также на продвижение", — говорится в сообщении.

Добавляется, что отбор претендентов на получение субсидий будет проходить не реже одного раза в год. На один проект разрешается направлять не более 30% общего объёма господдержки.

Субсидии выделяются в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и бизнес" для продвижения, сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.