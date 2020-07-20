Инфляция правит бал: ЦБ выберет, как сильно снизить ставку

Банк России в пятницу вновь снизит ключевую ставку, сходятся во мнении аналитики, опрошенные РИА Новости. Однако совету директоров регулятора придется определить, какой шаг снижения ему выбрать в текущей ситуации — аккуратные 0,25 процентного пункта либо более смелые 0,5 процентного пункта.

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики. По ожиданиям экономических властей, закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года. На таком фоне ЦБ, решивший в марте не спешить с решениями и оценить риски складывающейся ситуации, уже в апреле вступил в борьбу за экономику и снизил ставку до 5,5%, выйдя на стимулирующую политику.

В июне регулятор на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции нанес решительный "удар" — уменьшил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. После этого ЦБ немного ужесточил свой сигнал, указав, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность уменьшения ключевой ставки, и не исключил, что уже на следующем заседании в цикле смягчения денежно-кредитной политики наступит пауза, — все будет зависеть от ситуации. Однако в середине июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возможности снижения ключевой ставки у регулятора остаются.

Ожидания опрошенных аналитиков по поводу шага снижения ключевой ставки разделились почти поровну: ЦБ предстоит выбрать между традиционными 0,25 процентного пункта и решительными 0,5 процентного пункта, что будет зависеть от близости инфляции к целевому уровню в 4%. Пока она еще далека от таргета: в июне инфляция ускорилась до 3,2% с майских 3%, а к концу года, по прогнозу ЦБ, показатель будет находиться на нижней границе диапазона 3,8-4,8%.

"Мы ожидаем снижения ставки на 0,5 процентного пункта. Факторы в пользу снижения — это медленный рост инфляции, который складывается ниже прогноза Банка России. ЦБ оперирует ожидаемой сезонно-сглаженной инфляцией на ближайшие 12 месяцев, которая, по нашим расчетам, опустилась ниже 4% в июне. К тому же экономический рост пока находится на "плато", признаков оживления динамики не наблюдается", — говорит главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

"Мы не исключаем возможности снижения ключевой ставки еще на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых. Сейчас одним из основных факторов, которые могут привлекать внимание Центробанка, является официальная инфляция на уровне ниже таргета. При этом за неделю с 7 по 13 июля темп роста цен вернулся к традиционным 0,1% после скачка на 0,3% в предыдущую неделю. В этих условиях регулятор, вероятно, не будет реагировать на локальные или сезонные всплески инфляции", — считает гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

ИНФЛЯЦИЯ ПРАВИТ БАЛ

Наблюдаемое в моменте ускорение инфляции и возможное желание регулятора сохранить запас для действий на последующие заседания говорят в пользу более осторожных решений, однако за более агрессивные действия выступает слабая макроэкономическая статистика и риск отклонения инфляции вниз от цели в 4% в ближайшие годы на фоне слабого спроса, рассуждает руководитель управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов . Аналитик склоняется к тому, что ЦБ все же выберет шаг в 0,25 процентного пункта.

Такого же мнения придерживается и руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова , хотя и подчеркивает неоднозначность ситуации. "Ряд факторов указывают на дефляционные риски, в частности, снижение поступлений по страховым взносам в консолидированный бюджет. С другой стороны, инфляция с начала июля составила 0,4%, что выше наших ожиданий. Темпы прироста розничного кредитования в июне составили 1%, что также ваше прогнозов", — пояснила она.

Александр Исаков. Россельхозбанк также ожидает от Банка России осторожного шага: хотя предыдущее решение регулятора снизило разрыв между сложившимся устойчивым уровнем инфляции и уровнем ключевой ставки, дезинфляционные факторы по-прежнему преобладают в российской экономике. ЦБ снизит ключевую ставку в пятницу на 0,25 процентного пункта, хотя риск более значительного снижения присутствует, полагает старший аналитик по России компании "ВТБ Капитал"

В свою очередь стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко указывает, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным. Кроме того, риски дезинфляции все еще высоки. Поэтому Банк России, хотя и будет выбирать между шагом в 0,25 и 0,5 процентного пункта, все же предпочтет второй вариант, предполагает он.

Поддерживает мнение коллеги и главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов . В пользу активного снижения выступают подавленный спрос, который не даст разогнаться инфляции и в следующем году, сильный спад российской экономики и необходимость преодоления негативных последствий коронавируса. Уменьшение ставки на 0,5 процентного пункта позволит сделать деньги в экономике дешевле, что простимулирует инвестиционный и потребительский спрос, уверен Соколов.

"На фоне низкой инфляции, продолжающегося спада в промышленности, вызванного последствиями коронавируса, у ЦБ РФ остается поле для дальнейших стимулирующих мер. Мы ожидаем, что на опорном заседании ЦБ РФ 24 июля будет принято решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 4%", — отмечает в свою очередь директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПАУЗЫ

Несмотря на слабые показатели промышленного производства и спроса, по мере открытия границ и роста импорта товаров и услуг давление на курс рубля усилится, что само по себе является проинфляционным фактором, напоминает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов

На таком фоне аналитик ждет с примерно равной вероятностью снижения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта или ее сохранения на нынешнем уровне.

Такую возможность видит и замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов . При этом, по его мнению, многое зависит от того, насколько позитивными будут обновленные ожидания регулятора на следующий год. Более позитивный прогноз будет означать, что риски подавленного спроса и, как следствие, подавленной инфляции стали меньше. В таком случае отклоняться дальше вниз от нейтральной ставки, возможно, не понадобится.

Однако, подчеркивает аналитик, текущие инфляционные ожидания экономистов на следующий год смещены в область заметно ниже 4%. Регулятор попытается не допустить закрепления ожиданий на слишком низком уровне. "С учетом влияния на долгосрочные ожидания, на ближайшем заседании может быть принято решение о снижении ключевой ставки, и наш базовый прогноз с учетом всей доступной на 17 июля информации — снижение на 0,25 процентного пункта", — говорит Куликов.

ГДЕ ЖЕ ДНО?

Независимо от шага снижения на ближайшем заседании, регулятору предстоит определить нижнюю точку текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики. Розенцвет считает, что предел уменьшения ключевой ставки находится в районе 4%. Однако некоторые аналитики допускают, что показатель может уйти и ниже этого уровня.

"В случае повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки. Однако, если внешний фон будет относительно спокойным, то учитывая риски недостижения инфляцией уровня 4% в 2021 году, Банк России может продолжить снижать ключевую ставку до уровня 3,5-3,75%", — говорит Соколов.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович также не исключает, что уже по итогам текущего года ключевая ставка может находиться в диапазоне 3,75-4,25%.