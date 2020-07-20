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Раскрыты последствия деноминации для России 

Алиса Селезнёва и ещё 1 25 минут назад
Деноминация может подорвать доверие россиян к национальной валюте, а также проводится обычно в тех странах, где процветает нищета и рецессия. Об этом заявил BFM.ru журналист Семен Новопрудский.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз. В качестве причин такого шага экономист назвал рекордный рост количества наличных средств на руках у граждан России, а также уход бизнеса в тень. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила проведение деноминации.
По мнению Новопрудского, «денежная реформа — последнее, что хотели бы получить россияне», и обратил внимание, что жители страны «измучены» падением доходов и карантином.
«Доверие граждан к национальной валюте и относительная предсказуемость колебаний курса — одно из главных и редких достижений монетарных властей. (…) Так что тут должен действовать классический принцип «работает — не трогай». Никаких объективных экономических оснований для деноминации рубля нет», — уверен эксперт.
Он также высказал мнение, что любая денежная реформа «не просто подрывает доверие людей к национальной валюте, но еще и всегда является признаком глубокого экономического неблагополучия».
«Обычно деноминация ходит рука об руку с нищетой и рецессией. Хотите как в Зимбабве?» — поинтересовался Новопрудский.
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Экономика , Видео , Семен Новопрудский , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Центральный банк России , Business FM
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