Раскрыты последствия деноминации для России 

Деноминация может подорвать доверие россиян к национальной валюте, а также проводится обычно в тех странах, где процветает нищета и рецессия. Об этом заявил BFM.ru журналист Семен Новопрудский

«Рамблер» писал, что ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в 100 раз. В качестве причин такого шага экономист назвал рекордный рост количества наличных средств на руках у граждан России, а также уход бизнеса в тень. В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила проведение деноминации.

По мнению Новопрудского, «денежная реформа — последнее, что хотели бы получить россияне», и обратил внимание, что жители страны «измучены» падением доходов и карантином.

«Доверие граждан к национальной валюте и относительная предсказуемость колебаний курса — одно из главных и редких достижений монетарных властей. (…) Так что тут должен действовать классический принцип «работает — не трогай». Никаких объективных экономических оснований для деноминации рубля нет», — уверен эксперт.

Он также высказал мнение, что любая денежная реформа «не просто подрывает доверие людей к национальной валюте, но еще и всегда является признаком глубокого экономического неблагополучия».