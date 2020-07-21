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Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро
Фото: ТАСС
Молдавия подписала с Евросоюзом (ЕС) соглашение о кредите на 100 млн евро, который будет предоставлен на цели поддержки бюджета республики, сообщает пресс-служба минфина страны.
Со стороны Кишинева договор и меморандум к нему подписали вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца и глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу, передает ТАСС.
«Правительство Молдавии обязалось продолжить политику интеграции в ЕС, а также реформы по переходу на европейские стандарты», — сказал Пушкуца.
Деньги будут предоставлены в течение года двумя частями. Первый транш поступит после подписания меморандума, а второй будет зависеть от реализации обязательств.
Кредит выделяется на 15 лет под плавающую процентную ставку. Она будет зависеть от стоимости, по которой Европейская комиссия будет заимствовать деньги на международном финансовом рынке.
Также Молдавия обсуждает кредит на 200 млн евро с Россией. Эти деньги позволят стране быстрее преодолеть последствия экономического спада, вызванного ситуацией с коронавирусом.
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