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Индийский импорт золота упал на 94% 

ТАСС 40 минут назад
Индийский импорт золота рухнул
Фото: Reuters
Объем закупок Индией золота за рубежом в апреле-июне 2020 года снизился на 94% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в понедельник сообщает газета The Economic Times со ссылкой на индийское министерство торговли.
"В апреле-июне текущего года индийский импорт золота снизился на 94%, до $688 млн, из-за падения внутреннего спроса на желтый металл. В 2019 году за эти же месяцы Индия импортировала золото на сумму в $11,5 млрд", — отметили в Минторге.
Импорт золота этой страной демонстрировал отрицательный рост с декабря 2019 года.
Сокращение зарубежных закупок золота, нефти, промышленной продукции и других товаров привел к сокращению в июне общего объема экспорта Индии на 47,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, до $21,1 млрд В то же время в июне темпы сокращения экспорта замедлились на 12,4% по сравнению с маем этого года. В результате Индия впервые за 18 лет достигла в прошлом месяце профицита во внешней торговле.
Индия является одним из крупнейших импортеров золота в мире. В натуральном выражении ее ежегодные закупки этого драгметалла составляли от 800 до 900 тонн.
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