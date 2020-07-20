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«Деноминация не приведет ни к чему хорошему» 

Артём Кульша 1 час назад
Деноминация российского рубля не приведет ни к чему хорошему — потребует расходов и может привести к росту цен. Об этом экономист Юрий Юденков заявил Regnum.
В начале июля, как сообщал «Рамблер», в России был установлен рекорд по объему наличных денег — более 11,6 триллиона рублей. Экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз по этой причине.
Несколько дней спустя председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что в России все в порядке с рядом банкнот и их номиналами, изменение стоимости денежных знаков не рассматривается и не планируется.
Раскрыты последствия деноминации для России
Сегодня Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), заявил, что деноминация не оправдает себя и не приведет ни к чему хорошему, потому что выпуск новых денег потребует расходов и может привести к росту цен на товары и услуги.
«Все так называемые обмены денег в период становления нашей новой экономики, кроме сумятицы и бестолковщины, ни к чему позитивному не привели», — напомнил он.
В пример экономист привел деноминацию 1960-х годов, приведшую, в частности, к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, и деноминацию 1998 года, которая совпала с дефолтом по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и сильной девальвацией рубля и закончилась очень печально.
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Экономика , Видео , Юрий Юденков , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Центральный банк России , РАНХиГС , ИА REGNUM
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