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Экономисты считают, что в России снова могут поднять пенсионный возраст 

News.ru 1 час назад
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
Фото: РИА Новости
Новую волну дискуссий о повышении возраста выхода на пенсию для граждан предсказал российскому народу экономист Владислав Жуковский и его коллеги.
«В ближайшее время мы услышим разговоры о необходимости нового повышения пенсионного возраста. Думаю, это произойдёт после выборов в Госдуму», — отметил он.
Жуковский пояснил, что среди новых поправок в Конституцию есть одна, которая, как считают эксперты, сможет запустить в России новую пенсионную реформу. Она касается «создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». До этого речь шла только о нетрудоспособных родителях.
По мнению директора Института свободы Фёдора Бирюкова, таким образом власти хотят использовать опыт КНР.
«Тут используется китайский опыт, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей», — сказал Бирюков в интервью с URA.RU.
А вот ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников и вовсе считает, что для исполнения данной поправки будет использован так называемый «родительский капитал».
С 1 января 2019 года пенсионный возраст в России поднялся на пять лет. Реформа вызвала осуждение миллионов россиян, а также привела к продолжающемуся до сих пор падению рейтингов власти. «Единая Россия» начала терять места в представительных органах власти, губернаторов. В июне 2020 года пошёл новый виток слухов о том, что нас впереди ждёт очередное изменение в сфере пенсионного обеспечения.
Как писал NEWS.ru, при этом многие российские пенсионеры даже не задумываются о существовании налоговых льгот и финансовой помощи.
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Комментарии 2
Экономика , Владислав Жуковский , Никита Масленников , Федор Бирюков , Единая Россия , Госдума , РИА Ura.ru
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