«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»

Новую волну дискуссий о повышении возраста выхода на пенсию для граждан предсказал российскому народу экономист Владислав Жуковский и его коллеги.

«В ближайшее время мы услышим разговоры о необходимости нового повышения пенсионного возраста. Думаю, это произойдёт после выборов в Госдуму», — отметил он.

Жуковский пояснил, что среди новых поправок в Конституцию есть одна, которая, как считают эксперты, сможет запустить в России новую пенсионную реформу. Она касается «создания условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». До этого речь шла только о нетрудоспособных родителях.

По мнению директора Института свободы Фёдора Бирюкова , таким образом власти хотят использовать опыт КНР.

«Тут используется китайский опыт, где вся нагрузка на содержание престарелых родителей ложится на их детей», — сказал Бирюков в интервью с URA.RU.

А вот ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников и вовсе считает, что для исполнения данной поправки будет использован так называемый «родительский капитал».

С 1 января 2019 года пенсионный возраст в России поднялся на пять лет. Реформа вызвала осуждение миллионов россиян, а также привела к продолжающемуся до сих пор падению рейтингов власти. «Единая Россия» начала терять места в представительных органах власти, губернаторов. В июне 2020 года пошёл новый виток слухов о том, что нас впереди ждёт очередное изменение в сфере пенсионного обеспечения.

Как писал NEWS.ru, при этом многие российские пенсионеры даже не задумываются о существовании налоговых льгот и финансовой помощи.