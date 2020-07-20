ОПЕК++ негативно влияет на промышленность РФ

В июне результаты промышленности в целом не изменились: —9,4% г. /г. против —9,6% г. /г. в мае). Однако столь слабая динамика — более чем на половину результат соглашения ОПЕК++: на графике ниже видно, что его эффект — около —6 п.п. к годовой цифре. В ненефтегазовом сегменте восстановление продолжается, но небыстрыми темпами: падение в обработке сократилось до —3% г. /г. с —3,4% г. /г. в мае.

Ключевыми факторами небыстрого восстановления обрабатывающих отраслей являются: 1) медленный рост внешнего спроса на российский экспорт и 2) слабая инвестиционная активность. Впрочем, на фоне восстановления мировой экономики и фокуса отечественной бюджетной политики (и в первую очередь — плана по выходу из кризиса) на инвестиции, можно ждать улучшения этих факторов в ближайшие месяцы.