Экспорт золота из России весной вырос в 11 раз

Экспорт золота из России за весенние месяцы (март-май) в стоимостном выражении вырос в 11 раз по сравнению с весной прошлого года — до 4,2 миллиарда долларов, а по тоннажу — в восемь раз в связи с ростом цен на драгметалл и приостановкой его покупок Банком России , говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Экспорт золота этой весной вырос в стоимостном выражении почти в 11 раз — на 986%, до 4,2 миллиарда долларов (а по тоннажу увеличился более чем в 8 раз, до 68,7 тонны). В результате выручка от продажи за рубеж желтого металла стала сопоставима с экспортными доходами от природного газа (его экспорт за три весенних месяца сократился на 56%, до 4,2 миллиарда долларов). Это связано с ростом цен на золото и приостановкой закупок драгоценного металла его основным покупателем в лице Банка России, в результате чего основные потоки были переориентированы на внешние рынки", — пишут исследователи.

По динамике роста экспорта в "драгоценной категории" золото заняло первое место. За ним следуют искусственные или реконструированные драгоценные камни (рост на 93% в стоимостном выражении), платина, прочие изделия из драгметаллов (плюс 20%, речь идет об изделиях для технического или лабораторного применения, а также жемчуге и драгоценных камнях, применяемых в качестве фурнитуры или украшений при производстве различных аксессуаров, например, сумок), и серебро.

Экспорт платины вырос на 26% — до 1,64 миллиарда долларов, экспорт алмазов — упал на 73%, до 300 миллионов долларов, экспорт серебра вырос на 18% — до 73,6 миллиона долларов.

Доля драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них в российском экспорте по итогам трех весенних месяцев 2020 года составила 8%, их было продано за рубеж на 6,2 миллиарда долларов. Экспорт по данной категории увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом: весной 2019 года было экспортировано драгметаллов только на 2,9 миллиарда долларов, удельный вес категории в общем экспорте составлял 3%.

В натуральном выражении за весну 2020 года из России было вывезено 1,18 тысячи тонн драгоценного груза, годом ранее — 1,24 тысячи тонн. Основную долю в этой товарной категории занимает золото (66% в стоимостном выражении), далее следуют платина (26%), алмазы (5%) и серебро (1%). На все остальные позиции драгоценного экспорта приходится 2%.