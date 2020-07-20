Рынок нефти попал в зависимость от Китая

После пандемии коронавируса внутренний спрос на нефть в Китае полностью восстановился. В мае и июне китайские компании воспользовались падением цен и закупили за рубежом рекордные объемы нефти. Зависимость от импорта выросла до критического уровня. Пекин стимулирует собственную добычу и диверсифицирует источники поставок. Благодаря наколенным запасам, Китай получил возможность влиять на мировой рынок нефти. Bloomberg сообщило об отгрузке за рубеж первой партии нефти из хранилищ INE (Шанхайской международной энергетической биржи).

КИТАЙ ОПРАВИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Из-за жесткого режима самоизоляции во время пандемии короновируса в Китае значительно сократился спрос на нефтепродукты и, как следствие, упали объемы нефтепереработки. Наибольшее падение произошло в феврале, когда китайские НПЗ переработали около 10 млн барр. /сут. В последующие месяцы по мере смягчения режима самоизоляции спрос на нефтепродукты начал быстро восстанавливаться. Во время пандемии коронавируса образовался отложенный спрос, что привело к скачку спроса на нефтепродукты в мае и июне на внутреннем рынке.

Согласно оценкам Национального бюро статистики КНР, в июне первичная переработка нефти в стране достигла рекордного показателя 57,87 млн тонн (14,08 млн барр. /сут.). Предыдущий рекорд был установлен в мае, когда китайские НПЗ переработали 13,63 млн барр. /сут.

В мае Китай даже стал нетто-импортером нефтепродуктов впервые с начала 2014 года: импорт составил 3,93 млн тонн, а экспорт — 3,89 млн тонн. В июне Китай вернул себе статус нетто-экспортера нефтепродуктов, но экспорт превысил импорт всего на 0,37 млн тонн. Из-за роста потребления внутри страны экспорт нефтепродуктов в прошлом месяце сократился на 29% по сравнению с июнем 2019 года.

В результате, внутренний спрос на нефть в Китае полностью восстановился. В январе-июне объем первичной переработки нефти в стране составил 319,09 млн тонн (12,8 млн барр. /сут.) — на 0,6% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА НЕФТИ

Китайские компании воспользовались обвалом нефтяных цен и значительно увеличили закупки нефти за рубежом. По данным Главного таможенного управления КНР, импорт нефти в июне 2020 года вырос на 34,4% в годовом исчислении, достигнув 53,18 млн тонн (12,9 млн барр. /сут.). В июне был обновлен рекорд, установленный в мае, когда поставки нефти в Китай составили 11,34 млн барр. /сут.

Импорт в июне мог быть еще больше, но не все танкеры смогли разгрузиться в прошлом месяце, поскольку китайские порты не справляются с возросшими морскими поставками.

Несмотря на снижение импорта в первом квартале — в марте поставки упали до 9,72 млн барр. /сут., самого низкого показателя в этом году — во втором квартале спрос на импортную нефть в Китае восстановился и превысил показатели до пандемии коронавируса. В первой половине 2020 года совокупный объем поставок нефти достиг 268,75 млн тонн (10,8 млн барр. /сут.) — на 9,9% больше, чем январе-июне прошлого года.

Зависимость Китая от импорта энергоносителей — прежде всего нефти — значительно выросла в последние годы, что вызывает обеспокоенность Пекина. Китайские власти оказывают всестороннюю поддержку отечественным компаниям с целью увеличения собственной добычи нефти, несмотря на высокую себестоимость производства. Сейчас добываемая в Китае нефть стоит существенно дороже, чем импортная.

По данным китайского информационного агентства Caixin, в 2019 году добыча в Китае выросла на 0,8%, превысив 190 млн тонн. Рост произошел впервые после 2015 года, когда добыча достигла рекордного уровня 214,55 млн тонн. Согласно планам Национального энергетического управления КНР, добыча нефти в стране вырастет в этом году минимум на 1% в годовом исчислении. Для достижения этой цели Пекин направляет усилия китайских нефтегазовых компаний на разработку нефтегазовых месторождений в заливе Бохай, бассейне Эрдос и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе — самом западном регионе Китая.

В январе-июне 2020 года в стране было добыто 97,15 млн тонн (3,9 млн барр. /сут.) — на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

НАКОПЛЕННЫЕ ЗАПАСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ВЛИЯТЬ НА РЫНОК

В первом полугодии совокупное предложение нефти, импорт и собственная добыча, превысило объем переработки всех китайских НПЗ в среднем на 1,9 млн барр. /сут. Вся избыточная нефть поступила в хранилища, которые были созданы государственными и частными компаниями. Западные эксперты периодически сообщают о скором полном заполнении существующих хранилищ, но они недооценивают мощности и возможности Китая строить новые нефтяные хранилища. Однако китайские компании закупают все больше нефти, но дефицита мощностей для хранения сырья не возникает.

По оценкам компании Kpler, в конце прошлого месяца свободные мощности нефтехранилищ, принадлежащих частным и государственным компаниям, а также INE (Шанхайской международной энергетической бирже), составляли около 330 млн барр. Более того, во втором полугодии планируется ввести в эксплуатацию новые хранилища мощностью 74,85 млн барр. Если оценки Kpler верны, то китайские компании продолжат закупать рекордные объемы нефти за рубежом при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Благодаря накопленным запасам Китай получил рычаги влияния на мировой рынок нефти. Агентство Bloomberg напугало участников рынка, сообщив о намерении Пекина продать часть накопленных объемов и обрушить нефтяные цены. Такой вывод эксперты американского агентства сделали после того, как китайская компания совершила обычную рыночную сделку — продала 1 млн барр. нефти (танкерная партия объемом 135 тыс. т) из хранилищ INE. На бирже за юани были куплены поставочные фьючерсы на нефть, когда цена была низкой, сформирована танкерная партия и продана за рубеж, когда нефть подорожала. Ликвидность поставочных фьючерсов на нефть на INE значительно повысилась во время обвала нефтяных цен в апреле, что свидетельствует об эффективности механизма торгов на Шанхайской бирже.

С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ

Зависимость Китая от импорта энергоносителей постоянно растет и по результатам января-июня этого года превысила 84%. Несмотря на увеличение доли ВЭИ в энергобалансе Китая, критическая зависимость от импорта энергоносителей сохраняется. В связи с этим Пекин стремится диверсифицировать источники поставок нефти и обеспечить их максимальную надежность.

Больше всего нефти в Китай поставляется из стран Персидского залива. Пекин наращивает свое присутствие в этом регионе — прежде всего в Ираке, который является третьим крупнейшим поставщиком нефти в Китай после Саудовской Аравии и России. В первом полугодии поставки иракской нефти в Китай превысили 1,3 млн барр. /сут. Иракский сорт Basra является одним из шести ближневосточных сортов нефти, которые торгуются на INE. На бирже осуществляются сделки с поставочными контрактами на нефть. Цены на нефть формируются и расчеты производятся только в юанях — национальной валюте, эмитируемой Народным банком Китая.

Вопреки санкциям США Китай продолжает экономическое сотрудничество с Исламской республикой Иран и готов увеличить импорт нефти из этой страны. Между Пекином и Тегераном было заключено 25-летнее соглашение в рамках геополитического проекта "Один пояс, один путь". В рамках этого соглашения, Китай обязался инвестировать в нефтегазовую и нефтехимическую отрасли Исламской республики $280 млрд в течение первых пяти лет. В обмен Китай получил приоритетное право на участие в аукционах по продаже нефтегазовых активов. Китайские компании смогут закупать любую нефтегазовую продукцию (нефть, природный газ и нефтепродукты) с гарантированной скидкой в ​​12% от средней цены за 6 месяцев на эталонные сорта нефти и соответствующие виды нефтепродуктов. Более того, для компенсации рисков может быть предоставлена дополнительная скидка в размере 8% и отсрочка платежа сроком до двух лет. Расчеты за иранскую нефть могут осуществляться в юанях и "мягких валютах", включая российские рубли.

Китай продолжает закупать нефть у Венесуэлы, которая также находится под санкциями США. Поставки осуществляются через третьи страны с перегрузкой в море, поэтому в официальной статистике данные об импорте венесуэльской нефти отсутствуют.

Из-за обострения отношений между Пекином и Вашингтоном поставки по морю находятся под угрозой и могут быть заблокированы США.

Самым надежным поставщиком нефти в Китай является Россия. Российская нефть поставляется по морю и по трубопроводам Восточная Сибирь — Тихий океан и Атасу — Алашанькоу через Казахстан. Пропускная способность трубопроводов в Китай позволяет осуществлять поставки в объеме 800 тыс. барр. /сут. По предварительным данным, в июне Россия опередила Саудовскую Аравию и вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. В прошлом месяце Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть для азиатских потребителей и сократила поставки в Китай более чем на 1 млн барр. /сут.

В апреле и мае китайские компании закупили большие объемы российской нефти сорта Urals в балтийских портах. В результате, цена на Urals повысилась и торговалась с премией с эталонному сорту Brent. В первом полугодии средний объем поставок российской нефти в Китай превысил 1,7 млн барр. /сут.