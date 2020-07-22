Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.76
$
71.00
81.56
81.31
Прогноз
27.07 – 03.08
$
73.00
82.49
Индексы и котировки Brent
44.55
+0.47 Золото
1855.36
–0.25 РТС
1235.85
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.07
1.1543
+0.0270
07.07
1.1274
19.07
10.07
26.06

России предсказали рекордно низкие ставки 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
России предсказали рекордно низкие ставки
Фото: РИА Новости
Опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК экономисты предсказали очередное снижение ключевой ставки Центробанка — до рекордного уровня. Нынешний показатель также является самым низким за всю историю России.
Большинство экспертов предполагают, что по итогам заседания совета директоров ЦБ, которое состоится 24 июля, ключевая ставка будет понижена на 0,5 процентных пункта — до четырех процентов годовых.
Основанием для такого прогноза послужили заявления главы регулятора Эльвиру Набиуллиной и ее подчиненных, ранее говоривших о сохраняющейся возможности еще больше смягчать денежно-кредитную политику. Помимо этого, снижение ставки может быть продиктовано недостаточными темпами инфляции: в годовом выражении она сейчас равняется 3,21 процента при целевом показателе ЦБ в четыре процента.
При этом экономисты не исключают, что понижение ставки до четырех процентов может стать последним в обозримом будущем. Альтернативный вариант — еще одно понижение до конца года.
В настоящий момент ключевая ставка ЦБ равняется 4,5 процента годовых, что является рекордно низким уровнем. Нынешняя политика регулятора заметно отличается от его поведения во время предыдущих кризисов. Она направлена на поддержание экономики с помощью дешевых заемных средств вместо прежней практики удержания курса рубля и предотвращения спекулятивных операций.
Видео дня. Кредитный кооператив оставил без денег 500 вкладчиков
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 июля Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Украинского террориста схватили Украинского террориста схватили
Комментарии 1
Экономика , Экономика России , Григорий Березкин , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крах доллара неизбежен»
«Крах доллара неизбежен»
«Доллар будет за 65 копеек»: деноминацию рубля поддержали
«Доллар будет за 65 копеек»: деноминацию рубля поддержали
Повторение «черного августа»: будет ли деноминация рубля
Повторение «черного августа»: будет ли деноминация рубля
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Рубль рванул вверх
00:13
Рубль рванул вверх
Рынки
Путин дал поручение по пенсиям
00:18
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение