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Путин дал бизнесу и пенсионерам рассрочку на возврат долгов из-за COVID-19 

News.ru и ещё 22 56 минут назад
Путин дал бизнесу рассрочку на возврат долгов из-за COVID-19
Фото: ТАСС
Российские предприниматели смогут вернуть долги, возникшие из-за коронавируса позднее, чем должны были. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, обратиться за рассрочкой имеют право индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса. В этих случаях долг не должен превышать 15 миллионов рублей. Документ устанавливает и сроки предоставления рассрочки. Получить её можно на год, причём не позднее 1 августа 2021 года.
Льготу смогут получить и пенсионеры по кредитам в пределах одного миллиона рублей. Она предоставляется без обращения в суд на срок до 24 месяцев. Оформить ее можно не позднее чем до 1 июля 2022 года.
Как писал NEWS.ru, ранее правительство разработало в поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в целях защиты прав граждан-должников. Они предусматривают усиление ответственности за нарушения законодательства, допущенные при взыскании просроченной задолженности.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин
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