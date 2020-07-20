Путин дал бизнесу рассрочку на возврат долгов из-за COVID-19

Российские предприниматели смогут вернуть долги, возникшие из-за коронавируса позднее, чем должны были. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин . Он опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, обратиться за рассрочкой имеют право индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса. В этих случаях долг не должен превышать 15 миллионов рублей. Документ устанавливает и сроки предоставления рассрочки. Получить её можно на год, причём не позднее 1 августа 2021 года.

Льготу смогут получить и пенсионеры по кредитам в пределах одного миллиона рублей. Она предоставляется без обращения в суд на срок до 24 месяцев. Оформить ее можно не позднее чем до 1 июля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство разработало в поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в целях защиты прав граждан-должников. Они предусматривают усиление ответственности за нарушения законодательства, допущенные при взыскании просроченной задолженности.