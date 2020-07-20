Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.67
$
71.78
82.20
82.04
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
43.51
+0.00 Золото
1816.30
+0.01 РТС
1216.17
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.07
1.1440
+0.0130
06.07
1.1310
16.07
08.07
24.06

Путин подписал закон о смягчении валютного контроля 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Путин подписал закон о смягчении валютного контроля
Фото: РИА Новости
Штрафы для экспортеров за невозврат валютной выручки уменьшились в несколько раз. Закон об этом подписал президент Владимир Путин 20 июля 2020 года.
Закон существенно снижает административную нагрузку на российских экспортеров. Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте.
Кроме того, смягчаются санкции — теперь мерой ответственности будет предупреждение или штраф в размере от 3% до 5% за невозврат выручки. За невозврат аванса по импорту в рублях и в иностранной валюте — только штраф в размере от 3% до 5%.
За несвоевременное предоставление отчетности по валютным операциям уполномоченным банкам административной ответственности больше не будет, если задержка представления составит менее 90 дней.
В некоторых случаях участники внешнеэкономической деятельности будут полностью освобождены от ответственности — при сумме контракта меньше 200 тысяч рублей и при возврате выручки в течение 45 дней после поступления денег на зарубежный счет экспортера.
Закон подготовлен в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на поддержку экспортеров и улучшение условий для ведения внешнеэкономической деятельности.
Видео дня. Режим “удаленки“ пропишут в Трудовом кодексе РФ
Российская Газета: последние новости
Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного лоукостера Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание Газопровод "Северный поток" остановлен на ежегодное техобслуживание Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС Европейские лидеры три дня не могли поделить новый бюджет ЕС
Комментарии
Экономика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Три страны начали отказываться от российской нефти
01:17
Три страны начали отказываться от российской нефти
Рынки Экономика
«Крах доллара неизбежен»
03:22
«Крах доллара неизбежен»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение