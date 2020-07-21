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Конгресс США одобрил поправки об ужесточении санкций против «Севпотока — 2» 

Газета.Ru и ещё 9 4 часа назад
В США одобрили ужесточение санкций против «Севпотока — 2»
Фото: Газета.Ru
В Конгрессе США палата представителей единогласно одобрила решение об ужесточении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС.
Также был поддержан проект усиления ограничительных мер в отношении другого газопровода — "Турецкий поток".
Данные меры вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.
Так, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.
О введении ограничительных мер против "Северного потока — 2" и второй ветки "Турецкого потока" объявил 16 июля госсекретарь США Майкл Помпео. Ограничения предполагается активировать в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.
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Экономика , Компании , Майкл Помпео , Конгресс США
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