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Конгрессе США палата представителей единогласно одобрила решение об ужесточении санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС.

Также был поддержан проект усиления ограничительных мер в отношении другого газопровода — "Турецкий поток".

Данные меры вошли в план оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.

Так, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц, способствующих аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.