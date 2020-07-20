Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.67
$
71.78
82.20
82.04
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
43.40
–0.12 Золото
1817.70
+0.00 РТС
1216.17
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.07
1.1442
+0.0132
06.07
1.1310
16.07
08.07
24.06

Европа нашла замену российскому газу 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский газ в Европе могут сменить на израильский
Фото: Lenta.ru
Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, пишет Reuters. Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Трубопровод Eastmed, который пройдет по дну Средиземного моря, предназначен для транспортировки газа из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Его строительство оценивается в шесть миллиардов евро, запуск планируется в 2025 году.
Газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью удвоения пропускной мощности. Европейская комиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. «Соглашение о строительстве является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортера энергоресурсов», — заявил министр энергетики страны Юваль Стейниц. Ранее страна только импортировала газ.
С начала года поставки «Газпрома» в Европу резко упали, снижение составило около 20 процентов. Из-за сокращения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» оказалось невыгодно продавать его.
Израиль разрабатывает крупнейшее месторождение Leviathan, запасы которого оцениваются в 621 миллиард кубометров. В декабре 2017 года Кипр, Греция, Италия и Израиль договорились о строительстве газопровода EastMed протяженностью две тысячи километров. Газопровод соединит Leviathan и кипрское газовое месторождение Aphrodite (запасы — 130 миллиардов кубометров) с европейским рынком.
Видео дня. Режим “удаленки“ пропишут в Трудовом кодексе РФ
Последние новости
Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края СКР обнародовал новые данные по делу Фургала СКР обнародовал новые данные по делу Фургала США внесли Рамзана Кадырова в черный список США внесли Рамзана Кадырова в черный список
Комментарии
Экономика , Газпром , Еврокомиссия , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
Армяне заявили о запрете на торговлю в Москве
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
С ипотечными квартирами появилась новая проблема
Карибские страны устроили распродажу паспортов
Карибские страны устроили распродажу паспортов
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Три страны начали отказываться от российской нефти
01:17
Три страны начали отказываться от российской нефти
Рынки Экономика
«Крах доллара неизбежен»
03:22
«Крах доллара неизбежен»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение