«Эти деньги банкиры просто вытаскивают из карманов россиян»

Группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, который запрещает взимание комиссий за перевод денежных средств между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков", — отмечается в пояснительной записке.

"После отмены "банковского роуминга" ряд крупных банков ввел комиссии за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц. Таким образом, банки нашли новый способ, как компенсировать ранее потерянную прибыль, которую до этого они получали "из воздуха". Это недопустимо, и необходимо положить этому конец", — считает Миронов, сообщает его пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что, по информации ЦБ РФ, в 2019 году чистая прибыль российских банков составила 1,7 триллиона рублей. При этом более 20% — это различные комиссионные доходы банкиров, полагают эсеры