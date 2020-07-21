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Европа согласовала план спасения экономики 

Lenta.ru и ещё 21 2 часа назад
Европа согласовала план спасения экономики
Фото: Lenta.ru
Лидеры Европейского союза (ЕС) смогли согласовать план спасения экономики Европы и многолетний финансовый план. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава Евросовета Шарль Мишель.
«Соглашение достигнуто!», — написал он.
Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. «Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», — отметила она.
Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник, 21 июля. Лидеры Европы четыре дня вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план Евросоюза.
Перед началом заседания глава Евросовета заявил, что разработал новое предложение для лидеров Европы, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров. По данным РИА Новости, Мишель предложил снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. В то же время сумма займов увеличится до 360 миллиардов евро.
В рамках предложения главы Евросовета предполагается, что 70 процентов средств фонда восстановления необходимо использовать в 2021-2022 годах на базе критериев Еврокомиссии. Остальные 30 процентов могут быть задействованы в 2023-м. В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро.
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Комментарии 2
Экономика , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия
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