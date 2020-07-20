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Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против «Северного потока -2» 

News.ru 2 часа назад
Берлин не готов к санкциям против «Северного потока -2»
Фото: News.ru
В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока — 2», поскольку у страны нет ответа на случай санкций США.
Как сообщает Bild, такой ответ дало Федерального министерства экономики на запрос парламентариев из партии «зелёных». Отмечается, что Германия только обсуждает штрафные меры с другими странами Евросоюза, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей.
Ни один европейский партнер не хочет садиться в одну лодку с Германией. «Северный поток — 2» все больше превращается во внешнеполитическую катастрофу, — заявила депутат бундестага от партии зеленых Клаудия Мюллер.
По её мнению, Германия учитывала при строительстве трубопровода только свои собственные интересы и оказалась в безвыходной ситуации. В свою очередь, её коллега по партии Анналена Баербок заявила, что политика страны должна быть направлена на отказ от ископаемых источников энергии, в том числе и по экологическим соображениям. Кроме того, зелёные считают, что Германия не должна энергетически зависеть ни от России, ни от США.
«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее бизнесмены ФРГ назвали угрозы США ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» попыткой вымогательства. Глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы со стороны Вашингтона ударом по суверенитету ЕС и попранием свободной и честной конкуренции. Он добавил, что в случае введения санкций под их действие подпадут около 120 компаний из более чем 10 европейских стран. Под угрозой окажутся инвестиции на сумму €12 млрд, писал NEWS.ru.
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Экономика , Компании , Газпром , Бундестаг , ЕС , Shell , Минэкономразвития , Еврокомиссия , Bild
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