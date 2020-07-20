В России снова могут поднять пенсионный возраст

Нового повышения пенсионного возраста в ближайшее время можно точно не опасаться. Такое мнение журналистам выразил экономист и политолог Никита Масленников

По его словам, государству нужно полтора года, чтобы восстановить занятость населения до докризисных значений. А повышение пенсионного возраста, как отметил экономист, может создать дополнительное напряжение на рынке труда.

«С точки зрения демографических трендов, этот вопрос может вернуться в повестку дня, и обязательно вернется, но где-нибудь в горизонте ближайших 10—12-ти, может быть, 15-ти лет», — цитирует Масленникова «Царьград».