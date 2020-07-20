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Повысят ли в России пенсионный возраст. Мнение экономиста 

Ura.Ru 1 час назад
В России снова могут поднять пенсионный возраст
Фото: Ura.Ru
Нового повышения пенсионного возраста в ближайшее время можно точно не опасаться. Такое мнение журналистам выразил экономист и политолог Никита Масленников.
По его словам, государству нужно полтора года, чтобы восстановить занятость населения до докризисных значений. А повышение пенсионного возраста, как отметил экономист, может создать дополнительное напряжение на рынке труда.
«С точки зрения демографических трендов, этот вопрос может вернуться в повестку дня, и обязательно вернется, но где-нибудь в горизонте ближайших 10—12-ти, может быть, 15-ти лет», — цитирует Масленникова «Царьград».
Ранее сообщалось, что в обновленной Конституции есть поправка, которая позволяет запустить новую пенсионную реформу. Речь идет об обязанности детей заботиться о своих родителях, которая теперь закреплена в Основном законе. По мнению экспертов, о новой пенсионной реформе заговорят после выборов в Госдуму, которые ожидаются осенью 2021 года.
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Экономика , Никита Масленников , Госдума , Царьград ТВ
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