«Черный август»: России грозит девальвация

Экономист Михаил Хазин оценил перспективы деноминации в России в статье для информационного агентства «Аврора».

Хазин выразил мнение, что неподтвержденные слухи о деноминации настолько сильно всколыхнули общество, поскольку в памяти населения еще живы воспоминания о дефолте, который случился после деноминации 1998 года.

По словам экономиста, сейчас, как и в 1998 году, Россия столкнулась с серьезнейшими экономическим и социальным вызовами. Предпринимаемые властями меры определят, выйдет ли Россия из кризиса победителем или скатится в ряды аутсайдеров.

При этом экономист уверен, что граждане России, в отличие от американцев, не верят в быстрое и безболезненное прохождение кризиса. По словам Хазина, страна еще не оправилась от стагнации, начавшейся в 2012 году, как перед ней возник новый вызов в виде последствий пандемии.

Экономист уверен, что у россиян есть все основания готовиться и к деноминации, и к девальвации. Если представить, что оба этих шага будут реализованы в течение августа, его смело можно будет назвать «черным». И тогда события 1998 года не будут восприниматься как самый худший период в новейшей истории России.