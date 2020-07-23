«Черный август»: России грозит девальвация

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«Черный август» для России: эксперт оценил риски 

Вероника Полынина и ещё 1 11 минут назад
Экономист Михаил Хазин оценил перспективы деноминации в России в статье для информационного агентства «Аврора».
Хазин выразил мнение, что неподтвержденные слухи о деноминации настолько сильно всколыхнули общество, поскольку в памяти населения еще живы воспоминания о дефолте, который случился после деноминации 1998 года.
Эксперт сделал мрачный прогноз по деноминации рубля
По словам экономиста, сейчас, как и в 1998 году, Россия столкнулась с серьезнейшими экономическим и социальным вызовами. Предпринимаемые властями меры определят, выйдет ли Россия из кризиса победителем или скатится в ряды аутсайдеров.
При этом экономист уверен, что граждане России, в отличие от американцев, не верят в быстрое и безболезненное прохождение кризиса. По словам Хазина, страна еще не оправилась от стагнации, начавшейся в 2012 году, как перед ней возник новый вызов в виде последствий пандемии.
Экономист уверен, что у россиян есть все основания готовиться и к деноминации, и к девальвации. Если представить, что оба этих шага будут реализованы в течение августа, его смело можно будет назвать «черным». И тогда события 1998 года не будут восприниматься как самый худший период в новейшей истории России.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.
Видео дня. В России хотят определить «срок годности» жилых домов
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Экономика , Видео , Экономика России , Михаил Хазин , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Центральный банк России
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