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Названа выигравшая от коронавируса страна 

Прайм и ещё 3 1 час назад
В отличие от Китая и Соединенных Штатов, немецкая экономика будет процветать после пандемии коронавируса. Европейская страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от мировой пандемии, пишет The New York Times.
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Как отмечает издание, США и Китай накопили слишком много долгов. У Германии долги небольшие.
Эксперты называют хорошую деловую репутацию защитой, которая послужит немецкому экспорта на фоне сокращения мировой торговли.
Германия сохранила для большинства рабочих места и зарплаты. Это произошло благодаря государственной системе неполной занятости: бизнес получает выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне сотрудников.
Германия вошла в коронакризис с профицитом госбюджета. Власти страны направили прямые выплаты семьям, а также сократили налоги, выдали кредиты бизнесу. Общий объем помощи составил 55% от ВВП страны. Берлин также согласился выделить финансовую помощью соседним европейским странам.
Издание утверждает, что, в отличии от других стран Европы, Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления.
ВВП Германии из-за последствий пандемии сократится на 6,3% в текущем 2020 году.
За первый квартал экономика упала на 2,2% в сравнении с последними тремя месяцами 2019 года.
Решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары, отмечают собеседники издания.
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Комментарии 11
Экономика , Видео , New York Times
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