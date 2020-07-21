Названа выигравшая от коронавируса страна 

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В отличие от Китая и Соединенных Штатов, немецкая экономика будет процветать после пандемии коронавируса. Европейская страна показала свои сильные стороны и сможет выиграть от мировой пандемии, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, США и Китай накопили слишком много долгов. У Германии долги небольшие.

Эксперты называют хорошую деловую репутацию защитой, которая послужит немецкому экспорта на фоне сокращения мировой торговли.

Германия сохранила для большинства рабочих места и зарплаты. Это произошло благодаря государственной системе неполной занятости: бизнес получает выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне сотрудников.

Германия вошла в коронакризис с профицитом госбюджета. Власти страны направили прямые выплаты семьям, а также сократили налоги, выдали кредиты бизнесу. Общий объем помощи составил 55% от ВВП страны. Берлин также согласился выделить финансовую помощью соседним европейским странам.

Издание утверждает, что, в отличии от других стран Европы, Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления.

ВВП Германии из-за последствий пандемии сократится на 6,3% в текущем 2020 году.

За первый квартал экономика упала на 2,2% в сравнении с последними тремя месяцами 2019 года.

Решающее значение будут иметь темпы восстановления спроса на немецкие товары, отмечают собеседники издания.