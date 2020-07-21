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Меркель довольна итогами переговоров в Брюсселе 

РИА Новости 1 час назад
Меркель оценила итоги переговоров в Брюсселе
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что довольна итогом саммита Евросоюза и считает компромисс хорошим завершением переговоров.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на переговорах в Брюсселе достигли соглашения по фонду восстановления экономики и бюджету союза.
"Мы после очень долгого заседания нашли хороший результат. Я очень рада этому. Эммануэль Макрон и я сидим сегодня здесь перед вами, мы можем сказать, что с 28 мая и 21 июля был пройден важный путь, в котором Европа показала, что готова идти новыми путями в экстраординарной ситуации, это необходимо в экстраординарной ситуации, коей является пандемия", — заявила Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Экономика , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет
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