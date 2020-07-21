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Кипр получит из ресурсов Евросоюза 2,7 миллиарда евро 

РИА Новости 1 час назад
Кипр получит из ресурсов Евросоюза €2,7 млрд
Фото: РИА Новости
Кипр получит более 2,7 миллиарда евро из многолетнего бюджета Евросоюза и из фонда восстановления экономики, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадис.
"Я выражаю свое полное удовлетворение, потому что после многих дней и интенсивных переговоров Кипр достиг экономических целей, которые он поставил в связи с многолетним планом и планом восстановления Европейского Союза. Более конкретно — после достижения соглашения Кипр сможет получить более 2,7 миллиарда евро. Сумма в размере 1,451 миллиарда евро пойдет из многолетнего финансового плана на 2021–2027 годы, а остальная часть — из фонда восстановления, направленного на устранение последствий пандемии и содействие развитию кипрской экономики", — написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.
По его словам, подробно о распределении средств в ближайшие дни расскажет министр финансов.
"Кроме того, ввиду правонарушений со стороны Турции и после моего вмешательства было включено положение, согласно которому финансирование третьих стран, включая Турцию, Европейским союзом зависит от их уважения к принципам Устава ООН и международного права", — сообщил президент Кипра.
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Экономика , Никос Анастасиадис , ЕС , ООН
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