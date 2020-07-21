Минэнерго: РФ в 2020 году сократит добычу нефти на 10%

Россия в 2020 году может сократить добычу нефти на 10% в среднем по году, сообщил замглавы Минэнерго

Потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в РФ по итогам 2020 года снизится на 2,4% в сравнении с показателем 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на итоговой коллегии министерства.

"По результатам года мы прогнозируем снижение объемов потребления на 2,4%", — сказал он.

Грабчак сообщил, что Минэнерго РФ прогнозирует восстановление спроса на электроэнергию в 2021 году до уровня 2019 года.

По данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, потребление электроэнергии в 2019 году составило 1074,8 млрд кВт ч. Как сообщалось ранее, объемы потребления электроэнергии в России снижались с начала года: в I квартале — на фоне теплой зимы, во II квартале — из-за коронавируса.

Добыча угля

Минэнерго допускает, что в 2020 году угольная отрасль может стать убыточной, сообщил замминистра Яновский. Добыча угля в РФ в 2020 году может сократиться на 10,5%, до 395 млн тонн, выручка компаний на 37%, до 603 млрд рублей.