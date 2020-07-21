Европа получит замену российскому газу 

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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Власти Израиля ратифицировали рамочное соглашение с Грецией и Кипром по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed).

Документ был подписан министрами энергетики трех стран еще в январе, но было необходимо получить одобрение и правительств государств.

Кабинет министров Израиля дал свое добро газопроводу и теперь необходимо получить одобрение регулирующих органов и парламента.

"Утверждение правительством рамочного соглашения о прокладке газопровода между Израилем и Европой является историческим шагом на пути к тому, чтобы Израиль стал страной-экспортером энергоресурсов", — прокомментировал израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

Напомним, что в Греции соглашение ратифицировали еще в мае, на Кипре — на прошлой неделе.

Газопровод EastMed предполагает строительство трубы стоимостью 6 млрд евро. Протяженность проекта составит 1 900 км, мощность — не менее 10 млрд куб. метров газа в год. EastMed свяжет шельфовые месторождения газа Кипра и Израиля с Грецией. Возможно, к проекту присоединится и Италия.

Если на пути реализации EastMed не появятся сложности, то газопровод будет построен к 2025 году.