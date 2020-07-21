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Названы самые благополучные города России 

Lenta.ru 22 минуты назад
Определены самые благополучные города России
Фото: depositphotos.com
Принадлежащее Григорию Березкину РБК составило рейтинг самых благополучных регионов России. Первое место занял Санкт-Петербург, получивший семь баллов..
Второе место заняла Москва (6,1 балла), третье — Белгородская область (5,64 балла). Также в первую пятерку вошли Московская (5,61 балла) и Воронежская (5,41 балла) области.
На последних местах оказались Калмыкия (минус 0,64 балла), Еврейская автономная область (минус 1,1 балла), Республика Алтай (минус 1,12 балла), Карачаево-Черкессия (минус 1,15 балла) и Тыва (минус 1,79 балла).
Составители учитывали такие факторы, как уровень покупательской активности, доступности жилья, доля своевременно выплачиваемых кредитов, а также уровень занятости, доступности спортивных и культурных объектов и климатические условия.
Авторы пришли к выводу, что уровень жизни в Москве и Санкт-Петербурге приблизительно одинаков, однако в Петербурге выше уровень обеспеченности населения жильем и педагогами: 25,5 против 19,4 квадратных метра на человека.
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Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , РБК
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