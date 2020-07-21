Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.65
$
71.15
81.10
81.31
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.15
81.13
Индексы и котировки Brent
44.26
–0.43 Золото
1841.87
+0.04 РТС
1235.85
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.07
1.1523
+0.0214
06.07
1.1310
17.07
09.07
25.06

Орешкин назвал основные цели измененных нацпроектов 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Орешкин назвал цели измененных нацпроектов
Фото: РИА Новости
Помощник президента Максим Орешкин рассказал о важнейших целях развития России, которые содержатся в измененных национальных проектах, передает РИА "Новости".
По его словам, первостепенной из них является сохранение здоровья россиян. Власти ставят задачу — увеличить продолжительность жизни за счет улучшения экологии и повышения безопасности на дорогах.
Помимо этого, необходимо сократить число граждан с доходами ниже МРОТ и повысить уровень жизни населения.
Следующей целью, как рассказал Орешкин, является создание условий для самореализации россиян, чтобы каждый мог получить образование и развить свой талант.
Еще одна важная задача — строительство жилья, решение инфраструктурных вопросов, контроль за качеством окружающей среды.
Пятой целью стало снижение безработицы, а также создание условий для успешного предпринимательства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".
Видео дня. Как соцконтракты спасают малоимущих в регионах
Газета.Ru: последние новости
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП Минфин не намерен превышать рост госдолга выше 20% ВВП ЦБ аннулировал лицензию банка "Кузнецкий мост" ЦБ аннулировал лицензию банка "Кузнецкий мост"
Комментарии
Экономика , Максим Орешкин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Рубль рванул вверх
00:13
Рубль рванул вверх
Рынки
Путин дал поручение по пенсиям
00:18
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение