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Путин поручил кабмину до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты 

Прайм 1 час назад
Путин дал поручения по нацпроектам
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей, сообщается в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года скорректировать (разработать) при участии Государственного совета РФ и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей", — говорится в сообщении.
Помимо этого поручено "разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ и по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

ОРИЕНТИРЫ

Путин поручил правительству при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию национальных целей.
"Правительству РФ ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего указа", — отмечает президент в указе.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа.
"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году…, в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"… реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года", — отмечается в документе.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Правительство РФ
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