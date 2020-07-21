Орешкин назвал пять национальных целей развития РФ

Здоровье и благополучие граждан, возможности для самореализации, улучшение качества жизни, рост доходов и восстановление ситуации на рынке труда, цифровая трансформация экономики, соцсферы и госуправления являются пятью главными целями развития России до 2030 года, рассказал помощник президента РФ Максим Орешкин

Глава государства во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

"Первая цель — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. Здесь два ключевых показателя — это рост продолжительности жизни и уменьшение количества людей, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума. В целом, например, та же продолжительность жизни — это такой сводный показатель, на который свой отпечаток накладывают и система здравоохранения, и экология, и то, что у нас происходит с аварийностью на дорогах", — отметил Орешкин.

"Вторая цель — это цель, связанная с возможностями самореализации человека, раскрытия в каждом своих талантов. Здесь главная задача — это обеспечение для каждого человека, вне зависимости от того, где он родился, какой уровень достатка имеет его семья, возможности получить качественное образование и реализовать свой талант", — продолжил он.

"Третье направление — это качественная и безопасная среда. Здесь все, что окружает нас. Это и инфраструктура, это дороги, это качество жилья, качество окружающей среды. По этим всем направлениям последние два года ведется уже активная работа, в рамках национальных проектов. Темпы этой работы будут существенно нарастать в ближайшие годы", — сказал помощник президента.

Четвертая национальная цель, по его словам, это достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство. "Сейчас здесь первоочередная задача, которую поставил президент перед правительством — это восстановление занятости, восстановление ситуации на рынке труда из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, у нас безработица подросла", — отметил Орешкин.

"Пятая национальная цель — это цифровая трансформация, это переход на качественно иной уклад разных сфер нашей жизни: отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления", — заключил он.