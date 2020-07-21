В Думе оценили решение США по «Северному потоку-2»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный уверен, что Россия закончит строительство газопровода "Северный поток 2", несмотря на усиление санкций США.

Во вторник палата представителей конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая предполагает, в частности, уточнение и расширение санкций против "Северного потока 2".

"Это означает риск реализации данного проекта, прежде всего. Это препятствие для компаний, которые инвестируют, участвуют в строительстве "Северного потока 2", и для тех компаний, которые помогают реализовать проект. Конечно, риски усиливаются, давление усиливается, и политическое, и геополитическое. И в этих условиях нам надо будет закончить этот проект. Я просто уверен, что мы его закончим, но трудности есть", — прокомментировал Завальный РИА Новости.

Принимая решение об усилении санкций, "Америка усиливает давление" на участников проекта, сказал он. "Фактически установка, как вассалам, выйти из проекта, хотя они участвовали в финансировании. Но ведь решения об участии в проекте были приняты задолго до этих санкций", — отметил депутат.

"Поэтому сейчас все зависит от Евросоюза, отдельных государств и отдельных компаний. Насколько для них эти риски высокие, как они их оценивают — риск участия дальше в проекте и риск выхода из проекта с учетом санкций американских", — добавил Завальный.

"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубометров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" — 110 миллиардов кубометров газа в год.