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Путин отказался от задачи по вхождению в число крупнейших экономик мира 

Lenta.ru 16 минут назад
Россия передумала входить в число крупнейших экономик
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин отказался от задачи по вхождению страны в число крупнейших экономик мира к 2030 году. Ее нет среди национальных целей, указ о которых глава государства подписал 21 июля, сообщает РИА Новости.
Комментируя содержание документа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реализация задачи в настоящий момент невозможна из-за неблагоприятной конъюнктуры, которая с большой долей вероятности затормозит развитие всех стран.
«Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, и вот именно этим и руководствовались», — отметил Песков.
О планах по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира Путин объявил в 2018 году. Тогда эта задача была включена в майский указ президента, а ее реализация намечена на 2024 год. Впоследствии в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями власти перенесли срок исполнения большинства положений указа на 2030 год.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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