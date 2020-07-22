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Дума приняла пакет законов о «регуляторной гильотине» 

ТАСС 2 часа назад
Дума приняла пакет законов о «регуляторной гильотине»
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении два законопроекта о так называемой регуляторной гильотине.
Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также о правовых и организационных основах введения обязательных требований, которые содержатся в нормативных актах РФ, и оценке их применения. Как отмечали авторы инициативы, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы — "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Принципы госконтроля

Принципами осуществления госконтроля станут соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц, недопустимость злоупотребления правом, "оперативность и разумность" при осуществлении госконтроля, а также недопустимость множественного контроля одного лица для оценки соблюдения одних и тех же обязательных требований несколькими контрольно-надзорными органами. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не число проведенных проверок и выявленных нарушений.
Закон предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий. Например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование и информирование. Внеплановая мониторинговая закупка, рейдовый осмотр и внеплановый инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры. Отбор проб или образцов продукции при выборочном контроле будет осуществляться в присутствии контролируемого лица или его представителя с применением видеозаписи.
Кроме того, новая система контрольно-надзорной деятельности устанавливает предельный срок выездной проверки бизнеса в 10 рабочих дней для субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом общий срок взаимодействия в ходе осуществления проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия, 15 часов — для микропредприятия.

Риск-ориентированный подход

Документ устанавливает риск-ориентированный подход при выборе профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, контрольно-надзорные органы смогут сосредоточиться на выявлении нарушений, которые несут наибольшую угрозу охраняемым законом ценностям.
Согласно документу, объекты контроля будут отнесены к одной из шести категорий риска причинения вреда: от низкого до чрезвычайно высокого. Для каждой категории риска, кроме низкого, должны быть установлены виды разрешенных контрольно-надзорных мероприятий и их частота. Так, в отношении объектов с чрезвычайно высоким риском проводится не менее одного и не более двух плановых контрольно-надзорных мероприятий в год, в отношении объектов с высоким риском — не менее одного в четыре года, а со значительным — не более одного мероприятия в два года. Если объект относится к категории среднего риска, то контрольно-надзорные мероприятия должны проводиться не менее одного раза в шесть лет, а для категории умеренного риска — не более одного мероприятия в три года.
Закон устанавливает обязанность для правительства РФ направлять сводный доклад о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ в Госдуму и Совет Федерации, а также размещать его для всеобщего сведения на своем официальном сайте. Согласно поправкам, правительство должно предоставлять доклад в парламент ежегодно, не позднее 1 июля. Эта норма закона вступит в силу с 1 января 2022 года.
Закон предполагает создание и ведение единого реестра видов федерального и регионального государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля. Правила его формирования и ведения утвердит правительство РФ, а оператором реестра станет Генпрокуратура РФ. Формирование реестра начнется с 1 июля 2021 года, а ввод его в эксплуатацию предусмотрен до 1 января 2022 года.
Второй документ, входящий в пакет о так называемой регуляторной гильотине, уточняет понятие обязательного требования, а также определяет цели, условия и основные принципы их установления. Согласно документу, обязательные требования — установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты, а также обязанности граждан и организаций, направленные на защиту охраняемых федеральными законами ценностей. Обязательные требования могут устанавливаться федеральными законами, договором о Евразийском экономическом союзе, актами, составляющими право ЕАЭС, а также положениями международных договоров РФ, не требующих издания внутригосударственных актов РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом в некоторых случаях обязательные требования могут быть установлены указами президента РФ. В отношении госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос" обязательные требования могут быть установлены нормативными правовыми актами этих госкорпораций.
Нормы закона о государственном и муниципальном контроле вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения о видах регионального государственного контроля и о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года. До этого момента предлагается применять нормативные правовые акты о порядке организации и осуществления соответствующего контроля, которые приняты в соответствии с законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.
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