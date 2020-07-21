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Долг Белоруссии перед «Газпромом» резко вырос 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Долг Белоруссии перед «Газпромом» вырос до $273 млн
Фото: ТАСС
Общая сумма долга Белоруссии перед «Газпромом» резко выросла с конца мая, когда российская компания оценивала его в 165,5 миллиона долларов. По состоянию на середину июля задолженность составляет уже 273 миллиона долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Однако, по его мнению, уже в ближайшее время проблема с долгом может разрешиться, причем речь идет именно о погашении задолженности белорусской стороной.
Минск с начала года неоднократно просил Россию снизить цены на газ. Глава республики Александр Лукашенко отмечал, что европейские клиенты «Газпрома» платят значительно меньше, поэтому текущий контракт следует пересмотреть.
Президент России Владимир Путин в середине мая фактически отказал Минску в изменениях условий контракта, указав, что стоимость топлива экономически обоснована. Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания готова пересмотреть соглашение, но только с 2021 года и после уплаты долга.
Белоруссия не признала наличие задолженности. По ее версии, та возникла из-за расхождений в методике учета газа. О том, что стороны пришли к какому-то компромиссу, в начале июля говорил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, однако в Минске эту информацию не подтверждали.
Еще в конце июня Лукашенко призывал найти замену российскому природному газу, как республика уже поступила с нефтью. По его мнению, европейский газовый рынок радикально меняется, поэтому в мире существует достаточное количество поставщиков, которые хотели бы продать республике свой товар.
Ранее «Газпром» отказывался пересматривать контракты с Украиной и с Польшей. Киев не покупает газ у России с 2015 года, причем российская компания вынуждена была заплатить штраф за слишком высокие цены по решению Стокгольмского арбитража. Польша аналогичным образом сумела добиться компенсации в 1,5 миллиарда долларов. Республика прекратит поставки из России с 2022 года, перейдя на сжиженный природный газ (СПГ) и топливо из Норвегии.
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Комментарии 3
Экономика , Компании , Рынки , Алексей Миллер , Владимир Семашко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , Интерфакс
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