Россия выбывает из топ-5 мировых экономик 

Президент России Владимир Путин скорректировал национальные проекты и продлил срок их реализации до 2030 года. Издание «Московский комсомолец» считает , что продление срока реализации нацпроектов говорит о намерении президента баллотироваться как минимум еще один раз.

Во вторник Владимир Путин подписал обновленный указ о реализации национальных проектов. Наибольшие изменения претерпел экономический блок задач. В новом документе уже не ставится требование войти в топ-5 мировых экономик и нет упоминаний об инфляции не выше 4% и увеличении производительности труда не меньше чем на 5% в год, указывает «МК».

Требования в области образования, науки и культуры также снизились. Теперь России достаточно войти в топ-10 стран мира по объему научных исследований и разработок и по качеству общего образования. Ранее целью была первая пятерка стран.

Из перечня целей в области экологии исчезли пункты об обязательной ликвидации всех несанкционированных свалок, создании 24 новых природоохранных территорий и сокращении на 20% совокупного выброса вредных веществ в наиболее загрязненных городах.

Также снизились требования к продолжительности жизни, уровню бедности, вводу нового жилья и увеличению доли занятых в малом и среднем предпринимательстве.

Ранее Дмитрий Песков связал необходимость корректировки майского указа 2018 года с неблагоприятной экономической конъюнктурой, которая «затормозит развитие всех стран мира без исключения». Он отметил, что цели должны быть реалистичными и достижимыми. Помощник президента Максим Орешкин , в свою очередь, заявил, что обновленные национальные цели отражают изменения, принятые в Конституцию, а сам Владимир Путин намерен «максимально контролировать» их реализацию.

Как считает «МК», все это указывает на то, что Путин собирается продлить свои полномочия как минимум до 2030 года, хотя пока и не объявлял о своих намерениях официально.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о реализации национальных проектов 2019-2024 года по трем направлениям: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост.