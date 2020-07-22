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Немецкие бизнесмены работают над ответом США из-за санкций по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru и ещё 3 48 минут назад
Германия готовится ответить на санкции США
Фото: РИА Новости
Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал принять ответные меры против США из-за возможных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью медиагруппе Funke сказал глава Михаэль Хармс.
По его словам, ранее в комитете не хотели вводить жесткие ответные меры в отношении США, чтобы не оказаться "в санкционной спирали". Однако со временем взгляды изменились. В настоящее время бизнес ФРГ работает "над конкретными предложениями".
"Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций", — цитирует слова Хармса ТАСС.
Он рассказал, что американские санкции сильно ударят по Германии, так как США грозят заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока — 2", закрыть их менеджерам въезд в США и т. д.
Ранее палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет страны на следующий финансовый год (начнется с 1 октября). В бюджете прописаны новые санкционные меры против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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Комментарии
Экономика , Экономика России , Михаэль Хармс , Конгресс США , ИТАР-ТАСС
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