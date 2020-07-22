Германия готовится ответить на санкции США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал принять ответные меры против США из-за возможных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью медиагруппе Funke сказал глава Михаэль Хармс

По его словам, ранее в комитете не хотели вводить жесткие ответные меры в отношении США, чтобы не оказаться "в санкционной спирали". Однако со временем взгляды изменились. В настоящее время бизнес ФРГ работает "над конкретными предложениями".

"Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций", — цитирует слова Хармса ТАСС.

Он рассказал, что американские санкции сильно ударят по Германии, так как США грозят заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока — 2", закрыть их менеджерам въезд в США и т. д.