Торговые переговоры Британии и ЕС зашли в тупик 

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Великобритания и ЕС вряд ли смогут заключить соглашение о свободной торговле, заявил высокопоставленный источник.

Как пишет Daily Telegraph переговоры сторон зашли в тупик по ключевым вопросам. Вероятно, «сделки не будет».

Скорее всего, Великобритания будет торговать с ЕС по правилам ВТО . Источник заявил, что Лондон «готов к отсутствию сделки» и не планирует «двигаться с мертвой точки по основным» пунктам. В частности, речь идет о рыбном промысле, передает ТАСС.

«Поэтому все в руках ЕС», — сказал источник.

Издание пишет, что вероятность достижения «базового» соглашения в случае, если ЕС во время осенней сессии переговоров пойдет на уступки, все еще сохраняется.

Сами стороны, как сообщает газета, прорыва не ожидают.

Переходный период после Brexit закончится 31 декабря 2020 года.