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Палата представителей США одобрила проект бюджета с санкциями против «Северного потока 2» 

Прайм 24 минуты назад
В США одобрили проект бюджета с санкциями против «СП-2»
Фото: Reuters
Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против "Северного потока 2", свидетельствуют итоги голосования.
Трансляцию вел телеканал C-Span. За проголосовали 295 конгрессменов, против — 125.
Уже действующие санкции направлены на компании, которые занимаются "деятельностью по прокладке труб", и страховые компании, причастные к этому. В новом проекте эти санкции ужесточаются: рестрикции распространяются на компании за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительство газопроводов. Также поправка предусматривает санкции за "предоставление страхования и перестрахования" и услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.
Это один из проектов бюджета. Второй проект предложен сенатом. Обычно сначала проекты обсуждаются в палатах, потом их сводит в один согласительная комиссия из представителей Республиканской и Демократической партий. Этот документ и передают на подпись президенту.
"Северный поток 2" — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток "Северного потока 2" — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность "Северного потока" и "Северного потока 2" составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.
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