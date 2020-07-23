ЦБ решит судьбу ключевой ставки

Центробанк избавился от консервативного поведения и, скорее всего, снова снизит ключевую ставку на очередном заседании в пятницу. Российский ЦБ теперь действует в тренде большинства центробанков других стран. Но эксперты предупреждают регулятор о необходимости сохранить возможность для маневра на случай, если Россию накроет вторая волна кризиса.

В пятницу, 24 июля, Центробанк проведет заседание совета директоров, на котором будет рассмотрена возможность изменения ключевой ставки, определяющей стоимость денег для кредитования. Предыдущее заседание состоялось 19 июня и запомнилось снижением ставки сразу на один процент — с 5,5% до 4,5%. Для традиционно консервативного ЦБ такое решение было выдающимся и беспрецедентным. Со времени введения ключевой ставки в 2013 году она не опускалась ниже 5,5%.

Обоснование для резкого изменения ставки в прошлый раз было таким: распространение эпидемии коронавируса, резкое снижение цен на нефть и замедление инфляции.

До апреля Россия была единственной страной из G20, которая не снизила процентную ставку во время пандемии COVID-19, напоминает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Развитые страны активно печатают деньги для стимулирования своих экономик и защиты финансовых рынков, благодаря чему страны развивающиеся получили возможность также смягчить денежно-кредитную политику без серьезных последствий для курса своих валют», — поясняет Дадашев.

Ментальная перезагрузка Центробанка

С тех пор российский ЦБ словно произвел ментальную перезагрузку, отмечали эксперты.

От былой консервативности аналитиков регулятора, напуганных последствиями пандемии и рисками второй волны, не осталось и следа.

Раньше в кризисные годы ЦБ вопреки мировым тенденциям повышал ставку, чтобы спасти рубль от обвала. Теперь ЦБ послушно идет в тренде мировых центробанков.

Неудивительно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже после рекордного июньского снижения намекнула на возможность дальнейшего движения вниз. Об этом же говорил 13 июля и зампред ЦБ Алексей Заботкин . Он только предупредил, что теперь не стоит ждать сенсаций. Снижение ставки будет, но не кардинальным.

ЦБ ранее предупредил, что в июле будет обнародован новый экономический прогноз. Действующий прогноз регулятора по инфляции на текущий год — 4-6%. По данным Росстата за июнь, инфляция в РФ составляет 3,2%. Это ниже ориентира 4%, но наметился тренд на рост цен. Относительно мая июньская инфляция ускорилась на 0,2%.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, 24 июля ЦБ опустит ставку еще на 0,5% — до 4%. Однако главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не считает, что на предстоящем заседании будет принято решение о снижении ключевой ставки.

«Я не думаю, что они ее снизят», — цитирует Клепача ТАСС.

Мнения экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», разделились на две группы. Прогноз по поводу масштаба возможного изменения ставки также не отличался единодушием.

Будет, как было

Заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая полагает, что балансирование с таргетом по инфляции 4% в целом выдерживается, монетарная политика ЦБ представляется взвешенной, разумной и адекватной, то есть эксперт дает понять, что поводов для снижения ставки «скорее, нет».

«ЦБ в любом случае ставит цели достижения ценовой стабильности выше целей стимулирования экономического роста, которое не является его прямым мандатом, как, допустим, у ФРС США. Российский ЦБ стремится аккуратно балансировать между рисками инфляции и дефляции. Снижение цен, если оно обусловлено отсутствием спроса при продолжении пандемии, не менее вредно, чем их рост, поскольку загоняет экономику в стагнацию. Смягчение денежной политики в виде снижения ключевой ставки должно дать положительный эффект, но лишь до какого-то момента», — говорит Дворецкая.

Она считает, что единственное, что сейчас может повлиять на политику ЦБ — это более скромные цели национального развития, обозначенные новым указом президента. Ситуация на глобальных рынках, очевидно, не дает возможности реализовать более амбициозные устремления. А если инфляция все же будет постепенно расти (по причине эффекта низкой базы, ослабления рубля, сокращения импорта, ожидания низкого урожая), то ЦБ придержит снижение ставок, будут действовать по ситуации.

«Пока же преобладают дефляционные риски», — отмечает Дворецкая.

Вопреки мнению подавляющего большинства экспертов, глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик не видит поводов для снижения ставки. Это может, конечно, удешевить кредитование, но после чрезвычайного сокращения на процент новое сокращение на четверть процента будет лишь каплей в море и не окажет существенного влияния на экономику. То есть ЦБ РФ может получить те же результаты, но с меньшими затратами, сохранив мягкую «голубиную позицию».

«ЦБ РФ, как мы считаем, должен пока воздержаться от дальнейшего снижения ставок, поскольку оно уже не будет принципиальным после экстраординарного снижения на 1% в июне. Воздержавшись от снижения ставки на этой неделе, ЦБ сэкономит боеприпасы на тот случай, если Россию накроет вторая экономическая волна коронакризиса, если начнутся новые банкротства бизнеса, еще больше снизится потребление», — заключает Дембик.

Придется потреблять больше

Плюсы и минусы сохранения ставки или ее снижения примерно равны, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. При этом эксперт уточняет, что снижение ставки, скорее всего, произойдет. Причем вариант с 0,25% выглядит логичнее, чем еще одно срезание с шагом сразу на 0,5%.

«Хотя в открытую это и не провозглашается, но на деле «мысленный» предел снижения не только существует, но и определяется необходимостью снизить для России стоимость внешних заимствований. С одной стороны, а с другой не лишить российские ОФЗ их привлекательности для инвесторов», — обращает внимание Пушкарев.

ЦБ может оставить для ставки еще немного пространства внизу, чтобы позднее подхлестнуть интерес к новым покупкам российских госбумаг, потому что инвесторам будет выгоднее добрать объемы ОФЗ сейчас, чем вкладываться в них потом под еще меньший процент по купону, поясняет эксперт. Он напоминает, что этой осенью Минфин как раз и планирует разместить на рынках больше российских долговых облигаций, чтобы покрыть этими деньгами внеплановые расходы на коронакризис.

«Дальнейшее срезание ставки имеет, пожалуй, лишь один минус: падают проценты по вкладам. Но этот фактор именно сейчас ЦБ может счесть даже неявным плюсом, который «поможет» домохозяйствам перейти от сберегательной модели поведения к потребительской, хотя бы и вынужденно», — говорит Пушкарев.

В перспективе, солидарны эксперты, ЦБ все равно придется снижать ставку, чтобы удешевлять кредиты. «Иначе тогда, простите, за счет чего Россия сможет хотя бы приблизится по скорости отскока от дна к тем странам, которые уже залили свои экономики свеженапечатанными либо срочно взятыми взаймы деньгами?» — заключает Пушкарев.

Будем двигаться на ощупь

Глава Центра стратегических исследований Института Гайдара Алексей Ведев уверен, что ЦБ готовится ко второму радикальному снижению ставки — на 0,5%. В итоге ставка в 4% останется как минимум до конца года, а затем регулятор изучит эффекты от произведенных изменений и решит, что делать дальше.

«Если весь мир идет по пути снижения ставки рефинансирования, то и для России тоже логично дальнейшее смягчение. Но, конечно, не до нуля», — утверждает Ведев.

По его мнению, кризис накрывший российскую экономику и усиленный пандемией, имеет не V— образную форму, а L— образную.

«То есть быстро ничего не восстановится. Кризис вязкий, выход из него будут затяжным. Возвращение хотя бы к уровню 2019 года, до пандемии, возможен не раньше 2023 года», — говорит Ведев, подразумевая, что без стимулирующих кредитных мер экономика не поднимется.

В этом и, возможно, в следующем году глобальная и российская экономики будут двигаться «на ощупь», слишком велика неопределеенность в связи с коронавирусом, отмечает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.