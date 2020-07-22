Мишустин рассказал о перезапуске экономического роста 

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«Нам важно проанализировать опыт, который мы получили за эти месяцы, чтобы перезапустить экономический рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития. Наша цель — сделать систему государственного управления более эффективной, открытой, удобной для всех пользователей, будь то граждане нашей страны, бизнес или государственные служащие», — сказал он.

Он добавил, что обязанностью правительства России является обеспечение экономического роста и стабильного роста реальных доходов населения.