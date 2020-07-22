Эксперт Николай Печерников в своем материале для издания «Интересант» назвал девальвацию рубля неизбежной. По его мнению, вопрос заключается только в том, насколько сильно вырастет доллар — до 80 или сразу до ста рублей.

Печерников обратил внимание на рост продаж золота и предположил, что государство меняет драгметалл на валюту, так как «элита переходит в долларовый кэш».

«Вряд ли богатые люди располагают четкими сведениями, что произойдет в стране в ближайшее время, но общий информационный фон их однозначно напрягает», — отметил он.

По мнению Печерникова, ситуацию усугубили разговоры о деноминации, так как люди хорошо помнят события 1991 и 1998 годов.

«И в обоих случаях это сопровождалось катаклизмами — в 1991-м были установлены ограничения на обмен наличных и банковских вкладов с изъятием «излишков», в 1998-м деноминация произошла накануне дефолта», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», обсуждать возможность девальвации и деноминации рубля в России начали после предложения главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране.