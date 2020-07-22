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Мишустин проведет совещание по ЖКХ 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Мишустин проведет совещание по ЖКХ
Фото: РИА Новости
Правительство изучит опыт регионов по субсидиям ЖКХ для граждан с низкими доходами, и премьер-министр проведет совещание с профильным вице-премьером на эту тему.
Одной из важнейших поправок к Конституции стала гарантия адресной соцподдержки, но из-за эпидемии доходы граждан снизились, выросло число безработных, которые не могут оплатить ЖКХ, что негативно сказывается на отрасли, сказала депутат Галина Хованская, задавая вопрос главе правительства после его отчета в Госдуме.
Семьи с низкими дохода получают субсидию из регионального бюджета на оплату ЖКУ, напомнил Михаил Мишустин. "И там учитывается материальное положение семьи, такой показатель, как региональный стандарт", — добавил он.
Нужно изучать опыт регионов, посмотреть лучшие практики и адаптировать по всей стране, считает премьер-министр.
Мишустин также сообщил, что проведет с курирующим тему вице-премьером совещание в правительстве.
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Комментарии 1
Экономика , Галина Хованская , Михаил Мишустин , Госдума
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