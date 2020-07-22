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В Польше заговорили об отказе Турции от российского газа 

Мария Иванова и ещё 1 1 час назад
Польское издание Rzeczpospolita заявило, что в Турции упал спрос на российский газ. Газета обратила внимание, что с конца мая не работает газопровод «Голубой поток».
Автор издания Ивона Трусевич отметила, что «Турецкий поток» останавливал работу с 23-29 июня из-за технического обслуживания, затем его турецкий оператор объявил о приостановке работы еще на две недели.
«Правда в том, что Турция резко сокращает закупки российского газа», — заявила Трусевич.
Она отметила, что работы на «Турецком потоке» должны завершиться к 10 августа, но август может оказаться первым месяцем страны без российского газа за последние 20 лет.
По версии автора, в условиях избыточного предложения и низких рыночных цен российское сырье оказывается неконкурентоспособным. В первом квартале Турция сократила закупки на 70 процентов в годовом исчислении, объем упал в 14 раз к показателям двухлетней давности.
По мнению Трусевич, основными поставщиками для Турции могут стать Иран и Азербайджан.
Как писал «Рамблер», ранее было объявлено о начале экспорта в Турцию иранского природного газа.
В конце марта на турецком участке иранского газопровода произошел взрыв. Власти Ирана обвинили в случившемся террористические группировки.
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Экономика , Видео , Компании , Статьи
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