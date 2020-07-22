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Кубань первой в стране завершила уборку зерновых 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Кубань завершила уборку зерновых
Фото: РИА Новости
Аграрии Краснодарского края первыми в России завершили уборочную кампанию зерновых, урожай превысил 9,4 млн тонн, 86% обследованного зерна соответствует второму, третьему и четвертому продовольственным классам, регион сможет выполнить все экспортные поставки, заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее в ряде районов региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. В итоге по краю были частично повреждены сельхозкультуры на площади более 880 тыс. га, погибли на площади более 54 тыс. га. По оценкам экспертов, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе должен был снизиться на 20% к урожаю прошлого года, потери по пшенице прогнозировали в пределах — 2,5 млн тонн.
"В этом году Кубань первой в стране завершила уборку. Урожай превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная доля в общем объеме зерна приходится на пшеницу — намолочено более 8 млн тонн. Самое главное — удалось не потерять качество: из обследованных 5 млн тонн зерна, продовольственное 2, 3 и 4 класса составляет 86%. А значит Краснодарский край, как и всегда, накормит регион, обеспечит внутренние потребности страны в хлебе и выполнит все экспортные поставки", — заявил глава региона.
Он отметил, что аномальные погодные условия в текущем сельхозгоду, засуха, заморозки, выдувание посевов, которых на Кубани не наблюдалось уже десятки лет, были причиной неутешительных прогнозов. По его словам, в ходе уборочной кампании эксперты прогнозировали максимальную урожайность в пределах 39-40 центнеров с гектара, по факту она составила 40,3 центнера с гектара, а пшеницы — 49,4 центнеров с гектара.
"Отдельное спасибо хочу сказать ученым, которые в ручном режиме обследовали каждое поле, оценивали состояние посевов и подбирали схему спасения урожая. Были организованы рабочие группы из профильных специалистов, которые выезжали в каждое конкретное хозяйство", — сказал Кондратьев.
Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань — основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции — пшеница. В 2019 года под пшеницу было засеяно порядка 1,5 млн га, собрали больше 11 млн тонн пшеницы и ячменя. Всего зерновых, зернобобовых и риса в 2019 году в регионе было собрано 14,5 млн тонн.
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Комментарии
Экономика , Другое , Вениамин Кондратьев , ИТАР-ТАСС
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