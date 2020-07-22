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Мишустин объяснил смысл олигархов 

Артём Кульша и ещё 7 50 минут назад
Мишустин объяснил смысл олигархов
Фото: РИА Новости
Наличие олигархов обеспечивает развитие России. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Мишустин выступил в Государственной думе с первым отчетом об итогах работы правительства. В ходе выступления он заявил, что наличие олигархов радует его, потому что означает, что в федеральный и региональные бюджеты будут поступать средства для развития страны.
«Это налоги», — объяснил премьер.
По его словам, в вопросе уплаты олигархами налогов в настоящее время все прозрачно и наведен порядок, например, принято важнейшее решение об ограничении вывода капитала из России в офшоры.
В ходе того же выступления Мишустин заявил о макроэкономической и бюджетной стабильности в России, назвал главной целью правительства повышение качества жизни всех граждан, а одними из его базовых ценностей — действовать открыто и этично и выстраивать сервисы вокруг потребностей людей.
Также он назвал меры против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 правильными и своевременными.
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Комментарии 36
Экономика , Другое , Михаил Мишустин , Госдума
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