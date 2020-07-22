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Жириновский: «Россию ждут войны за воду и голод» 

Мария Иванова и ещё 1 40 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мир столкнется с голодом и войнами за воду, но Россию эти беды обойдут стороной. Выступление политика в Госдуме опубликовано на YouTube-канале правительства России.
По мнению Жириновского, в России есть все условия для развития и ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах.
«Впереди голод, впереди войны за воду. А у нас [в России — прим.ред.] воды много. То есть у нас не надо педалировать те проблемы, с которыми борется весь мир. Людей много талантливых», — подчеркнул Жириновский.
В частности, лидер ЛДПР призвал развивать сферу транспорта. По его мнению, именно хорошая транспортная система и удобные дороги способны помочь экономике.
«Если хороший транспорт, тогда люди поедут жить в деревню. Если в деревне будет много людей — будет продовольствие, будет продовольствие — будет здоровье, будет здоровье — будет демография. Если вы отдельно берете демографию — ничего не получится. С дороги начните», — призвал политик.
Как сообщал «Рамблер», в начале года Жириновский заявил, что в мире уже началась «тихая, спокойная» гражданская война, в ходе которой сталкиваются не государства, а цивилизации.
Комментарии 185
Экономика , Видео , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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