По мнению Жириновского, в России есть все условия для развития и ситуация в стране лучше, чем во многих других государствах.

«Впереди голод, впереди войны за воду. А у нас [в России — прим.ред.] воды много. То есть у нас не надо педалировать те проблемы, с которыми борется весь мир. Людей много талантливых», — подчеркнул Жириновский.

В частности, лидер ЛДПР призвал развивать сферу транспорта. По его мнению, именно хорошая транспортная система и удобные дороги способны помочь экономике.

«Если хороший транспорт, тогда люди поедут жить в деревню. Если в деревне будет много людей — будет продовольствие, будет продовольствие — будет здоровье, будет здоровье — будет демография. Если вы отдельно берете демографию — ничего не получится. С дороги начните», — призвал политик.

Как сообщал «Рамблер», в начале года Жириновский заявил, что в мире уже началась «тихая, спокойная» гражданская война, в ходе которой сталкиваются не государства, а цивилизации.