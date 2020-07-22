Зюганов отказался назвать Силуанова товарищем 

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о недостатках проводимой бюджетной политики и заявил, что из-за этого пока не готов назвать министра финансов России Антона Силуанова товарищем.

«Что касается правительства и его шагов — на первом этапе учтено немало, но весь вопрос — как будет реализовываться. Хочу обратиться к Силуанову, хотел назвать его товарищем, но он пока не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллионов, это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 триллиона надо секвестировать. Я задаю ему вопрос: что будете секвестировать и как», — передает ТАСС слова Зюганова в ходе выступления после отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой.

Так, по мнению Зюганова, сокращение бюджетных расходов в части производства не позволит «решить проблемы электроники».

«Если инфраструктура рвется сплошь и рядом, у нас уже половина труб изношена. Если социалка — завтра будет бунт, уже нечего урезать, средний доход — 17 тыс., самый низкий доход на гражданина за все последние годы», — добавил он.

«Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов [это невозможно]», — заключил лидер КПРФ.