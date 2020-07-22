Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.86
$
71.00
81.95
81.31
Прогноз
27.07 – 03.08
$
71.21
81.23
Индексы и котировки Brent
43.96
–0.02 Золото
1861.93
+0.11 РТС
1259.72
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.07
1.1570
+0.0297
07.07
1.1274
19.07
10.07
26.06

Зюганов отказался назвать Силуанова товарищем 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Зюганов отказался назвать Силуанова товарищем
Фото: ТАСС
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о недостатках проводимой бюджетной политики и заявил, что из-за этого пока не готов назвать министра финансов России Антона Силуанова товарищем.
«Что касается правительства и его шагов — на первом этапе учтено немало, но весь вопрос — как будет реализовываться. Хочу обратиться к Силуанову, хотел назвать его товарищем, но он пока не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена в 5 триллионов, это 22% расходной части бюджета. Слушаю, оказывается, еще 4,7 триллиона надо секвестировать. Я задаю ему вопрос: что будете секвестировать и как», — передает ТАСС слова Зюганова в ходе выступления после отчета премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой.
Так, по мнению Зюганова, сокращение бюджетных расходов в части производства не позволит «решить проблемы электроники».
«Если инфраструктура рвется сплошь и рядом, у нас уже половина труб изношена. Если социалка — завтра будет бунт, уже нечего урезать, средний доход — 17 тыс., самый низкий доход на гражданина за все последние годы», — добавил он.
«Мы обязаны тогда искать, откуда взять средства. И без смены курса, без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей, без остановки оттока капитала, без прогрессивной шкалы налогов [это невозможно]», — заключил лидер КПРФ.
Видео дня. Кредитный кооператив оставил без денег 500 вкладчиков
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зюганов отказался назвать Силуанова товарищем Зюганов отказался назвать Силуанова товарищем Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк со следующего года Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк со следующего года В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2» В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»
Комментарии 2
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал изменения в налогах. Кого это коснется?
Путин анонсировал изменения в налогах. Кого это коснется?
Кремль ответил Кудрину по увеличению НДФЛ для богатых
Кремль ответил Кудрину по увеличению НДФЛ для богатых
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Видео
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне заработают на новых дорогах
02:52
Россияне заработают на новых дорогах
Личный счет Статьи
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
01:20
Названо условие для получения 15 тысяч рублей россиянами
Личный счет
Рубль рванул вверх
00:13
Рубль рванул вверх
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение