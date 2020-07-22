Глава МЭР уточнил прогноз по ВВП по итогам года 

Российская экономика сократится на 4,8% в текущем году, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в Госдуме.
«На сегодняшний момент в общем и целом мы уверены в той оценке, которую делали еще в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале — 9,5%. Сейчас последняя цифра Росстата говорит: — 9,6%. То есть, мы идем в том коридоре, как и предполагалось. Соответственно, ориентируемся на общее сокращение ВВП в сопоставимых ценах на 4,8% по этому году», — сказал он.
Ранее 21 мая Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2020-2023 годы, согласно которому спад ВВП в 2020 году планировался на уровне 5%. Министр отметил, что ведомство в августе проведет его уточнение.