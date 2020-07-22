В МВФ задумались об уничтожении доллара

Ведущая роль американского доллара в структуре мировой торговли несёт в себе угрозу и может ослабить процесс стабилизации экономики после коронавирусной пандемии. Об этом заявили в своём исследовании аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

Укрепление этой резервной валюты рискует только ускорить падение глобальной торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, сказано в изыскании МВФ.

По мнению экономистов фонда, развивающиеся государства вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют к доллару США с целью стимулирования экономики, так как динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в американских долларах.

Также ослабление валют других стран по отношению к доллару приводит к повышению цен на импортные товары и, следовательно, к снижению спроса на них.

Специалисты отмечают, что падение валютных курсов (emerging markets) к доллару в условиях распространения вируса подстегнуло надежды на рост конкурентоспособности экспорта развивающихся стран.

При этом надо понимать, что доллар не может «уйти» с роли ведущей мировой резервной валюты по каким-то субъективным основаниям и из-за чьих-то пожеланий, продиктованных зачастую политическим отношением критиков к Соединённым Штатам. Это означало бы уход с мировой арены самой мощной в мире экономики, что невозможно.

Тезис о том, что доллар ничем не обеспечен, является экономически неграмотным, убеждена заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая.

По её словам, исторически и объективно ведущая роль доллара обусловлена экономической и финансовой мощью США, их ролью главнейшего производителя, экспортёра, покупателя, кредитора, инвестора и должника мировой экономики.

Алла Дворецкая, завкафедрой экономики и финансов РАНХиГС:

Как главный покупатель на планете США дают импульс мировому производству. Доллар доминирует в обеспечении внешнеторговых сделок, инвестиций, предложении финансовых активов (акций и облигаций), он является основной валютой долгов, что увеличивает спрос на эту валюту. При этом США ни разу не допускали дефолта по своим обязательствам, поэтому спрос на американские облигации остаётся высоким и является залогом стабильности резервов остальных стран, прежде всего Японии и Китая как главных кредиторов Америки. В других валютах, даже в евро, в сопоставимых масштабах не делаются заимствования, не закупаются товары, не накапливаются резервы, не осуществляются инвестиции, спрос на них не сравнится со спросом на американскую валюту. Все последние десятилетия доллар остаётся стабилизатором и балансиром мировой финансовой системы.

Конечно, существует дисбаланс между долей США в мировом производстве (примерно четверть) и долей в мировой финансовой системе (от 60 до 80% в зависимости от зоны участия). Это и является основанием поиска альтернативы доллару. Но он определённо продолжит доминировать.

Очевидной альтернативы в ближайшие десятилетия нет, хотя его роль и будет постепенно ослабевать по мере изменения конфигурации и передела сил в глобальной экономике, по ходу усиления региональных валют. Индекс DXY (отношение доллара США к корзине из шести основных валют) сейчас составляет 96 при уровне комфортности 82–86, то есть он, безусловно, реагирует на глобальные изменения.

Но, по большому счёту, в ослаблении доллара не заинтересован никто, подчёркивает Алла Дворецкая. Это создаёт угрозу для экспорта и валютных резервов других стран, возникают спекулятивные скачки цен на нефть и золото. Укрепление американской валюты в краткосрочном плане может влиять на динамику мировой торговли и экономической активности, равно как и его краткосрочные ослабления. Однако в широком смысле это не фундаментальные тренды, линия горизонта кардинального изменения роли доллара очень далека.

Очевидно, что технически не надо искать доллару альтернативу. Существуют объективные экономические процессы постепенной реконфигурации мировой валютной системы. Её будущее — система ряда авторитетных валют на базе усиления экономик стран-эмитентов. Возможно, произойдёт расширение корзины Специальных прав заимствования, на курс которых будут ориентироваться большинство стран. И абсолютно точно, что мир по мере развития многополярности будет постепенно уходить от доминирования одной валюты, но это — дело десятилетий, — сказала экономист из РАНХиГС.

На поверхности лежит вопрос: может быть, доллару пора уходить со своего привычного для всех места? Как полагает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко , доллару США придётся уходить только тогда, когда активы, номинированные в этой валюте, перестанут пользоваться спросом. Кроме того, при наличии таких огромных долгов, номинированных именно в долларе, его «уход со сцены» в обозримой перспективе невозможен.

Денис Домащенко, завлабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ имени Г. В. Плеханова:

Пока нет альтернативы доллару. Возможно, в далёком будущем наступит эпоха частных денег. Правда, такой сценарий видится после перерождения государственных институтов и смены экономической парадигмы с минимумом государственного вмешательства в экономику. Укрепление доллара поспособствует замедлению роста, однако этому всячески сопротивляется казначейство США.

И как бы там ни было, система продолжает функционировать, при этом колебания ценности доллара относительно корзины прочих конвертируемых валют остаются в пределах допустимых и комфортных для мировой экономики значений, резюмирует эксперт.