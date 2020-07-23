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В России появится дешевый бензин 

Павел Тиунов и ещё 10 12 часов назад
Министерство энергетики РФ подготовило постановление о возобновлении поставок дешёвого топлива из-за рубежа, которые были приостановлены со 2 июня. Документ опубликован на сайтенормативных правовых актов.
Ограничения были введены с целью восстановления спроса на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, который был снижен из-за карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса. Изначально, запрет на ввоз зарубежного дешевого топлива был введен на срок до 1 октября.
Постановление Минэнерго вступит в силу, как только получит одобрение и будет утверждено членами правительства РФ. В пояснительной записке к документу говорится, что за почти два месяца отечественным нефтеперерабатывающим заводам удалось восстановить баланс спроса и предложения на рынке, а также нарастить объёмы производства.
Цена на бензин в России побила рекорд
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты Минэнерго при участии специалистов Федеральной антимонопольной службы приняли решение о повышении минимальных объемов продаж топлива: бензина до 11%, дизтоплива до 7,5%. Инициатива призвана снизить биржевые цены на нефтепродукты.
Комментарии 217
Экономика , Видео , Цена на нефть , Правительство РФ , ФАС , Минэнерго
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