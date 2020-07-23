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В России приготовились разрешить дешевый бензин 

Lenta.ru и ещё 4 37 минут назад
В России приготовились разрешить дешевый бензин
Фото: РИА Новости
Министерство энергетики России приготовилось разрешить поставки дешевого бензина и дизельного топлива из-за рубежа. Ведомство разместило соответствующий проект постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.
Предположительная дата отмены ограничений, действовавших со 2 июня, не указывается, однако в случае утверждения постановление вступит в силу немедленно.
Запрет вводился на период до 1 октября. На прошлой неделе Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечали, что рассматривают возможность отмены запрета в связи с восстановлением спроса на внутреннем рынке. Последнее обстоятельство обусловлено постепенным снятием запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.
Как отмечается в пояснительной записке, за время действия запрет позволил отечественным нефтеперерабатывающим заводам нарастить производство нефтепродуктов и достичь баланса спроса и предложения на российском рынке.
Разговоры об отмене запрета начались на фоне рекордного многодневного роста оптовых цен на бензин на Санкт-Петербургской бирже. Чтобы справиться с ним, ведомства обязали производителей увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизтоплива до 11 процентов и 7,5 процента. Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что стоимость топлива стабилизируется в июле.
Импорт бензина и дизельного топлива вырос весной этого года из-за резкого падения цен на нефть. Даже с учетом пошлины и транспортировки российским АЗС было выгоднее торговать зарубежным топливом. При этом российские производители не могли конкурировать с поставками из-за рубежа в связи с действующим в стране демпферным механизмом.
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Комментарии
Экономика , Цена на нефть , Александр Новак , Санкт-Петербургская биржа , ФАС , Минэнерго
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